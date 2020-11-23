"Genç-yaşlı hasta arasında ayrım noktasındayız"

23 Kasım 2020 Pazartesi, 07:38

Birgün'ün haberine göre; S ağlık çalışanlarının vicdanlarından yaralandığını vurgulayan Tarık Doğan, şunları söyledi: “Bir taraftan iş yükü, diğer taraftan aynı ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik duygusu altında ezilen sağlık çalışanları, artık vicdanlarından da yaralanmıştır. Aynı nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a yakalanıp evine gönderilirken, görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu kadar vahimken, açıklanan yüzde 60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede olduğunu merak etmektedir.”

Doğan açıklamanın devamında acilen gerçekleştirilmesi gereken talepleri şu şekilde sıraladı:

Tüm sağlık hizmetleri acilen kamulaştırılmalı.

Pandemiyle mücadelede kamu ve özel sektör ayrımı ortadan kaldırılmalı, topyekûn savaşa girilmeli. n Tüm özel hastane çalışanları kamu çalışanı olarak kabul edilmeli ve sisteme dahil edilerek işgücü artırılmalı.

Daha önceden yaşanmış olan sorunlar ve şikâyetler göz önünde bulundurularak, özel hastanelerin gerek yatak gerek sağlık personeli ile bütün halinde ve tam anlamıyla kamu emrine girmesi sağlanmalı.

Atama bekleyen sağlık çalışanlarının atamaları ivedilikle yapılmalı.

1. basamak sağlık hizmetleri gerçek anlamıyla filyasyonda görevlendirilmeli.

112 Acil Sağlık Hizmeti ambulanslarında doktorlar tekrar istihdam edilmeli ve yerinde müdahale edilebilecek vakaların hastanelere gereksiz naklinin önüne geçilmeli.