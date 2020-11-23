"Genç-yaşlı hasta arasında ayrım noktasındayız"
Salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin artık tıkandığını söyleyen Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan, “Sağlık çalışanları ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik içinde” dedi.
Birgün'ün haberine göre; Sağlık çalışanlarının vicdanlarından yaralandığını vurgulayan Tarık Doğan, şunları söyledi: “Bir taraftan iş yükü, diğer taraftan aynı ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik duygusu altında ezilen sağlık çalışanları, artık vicdanlarından da yaralanmıştır. Aynı nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a yakalanıp evine gönderilirken, görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu kadar vahimken, açıklanan yüzde 60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede olduğunu merak etmektedir.”
Doğan açıklamanın devamında acilen gerçekleştirilmesi gereken talepleri şu şekilde sıraladı:
Tüm sağlık hizmetleri acilen kamulaştırılmalı.
Pandemiyle mücadelede kamu ve özel sektör ayrımı ortadan kaldırılmalı, topyekûn savaşa girilmeli. n Tüm özel hastane çalışanları kamu çalışanı olarak kabul edilmeli ve sisteme dahil edilerek işgücü artırılmalı.
Daha önceden yaşanmış olan sorunlar ve şikâyetler göz önünde bulundurularak, özel hastanelerin gerek yatak gerek sağlık personeli ile bütün halinde ve tam anlamıyla kamu emrine girmesi sağlanmalı.
Atama bekleyen sağlık çalışanlarının atamaları ivedilikle yapılmalı.
1. basamak sağlık hizmetleri gerçek anlamıyla filyasyonda görevlendirilmeli.
112 Acil Sağlık Hizmeti ambulanslarında doktorlar tekrar istihdam edilmeli ve yerinde müdahale edilebilecek vakaların hastanelere gereksiz naklinin önüne geçilmeli.
Sağlık ve gıda sektörü dışında tüm sektörler acilen durdurulmalı, 2-3 hafta fiili olarak ülke çapında tam karantina uygulanmalı.
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Bizden önce Bahçeli ve Perinçek'i merak ediyorum
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Bizden önce Bahçeli ve Perinçek'i merak ediyorum
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- Babacan'dan Erdoğan'a çağrı: Biraz yavaş
- Davutoğlu'nun 'Kürtçe' yanıtına MHP'den sert tepki
- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri bizimle ilişkilendirilemez
- Faik Öztrak'tan Berat Albayrak tepkisi
- İYİ Partili Aydın’dan Bahçeli’ye ‘açılım’ eleştirisi