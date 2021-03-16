Gençler birbirine girdi, kız arkadaşları videoya çekti: Vurun, vurun
Bursa'da kavga eden iki grubun görüntüsü kameralara yansıdı. Birbirine giren iki gruptaki gençlerin arkadaşlarından bazıları "Yeter artık, vurmayın" derken, bazı arkadaşları da "Vurun, vurun" diye bağırdı.
Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi.
Gençler birbirlerini darp ederken, arkadaşları o anları kayda aldı. Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da bazı arkadaşları "Vurun, vurun" diye bağırdı.
Uzun süre kavga eden öğrenciler daha sonra ayrıldı.
Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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