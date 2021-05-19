Gençler ÇYDD’nin programında dijitalde yarışacak

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın ölüm yıldönümü 18 Mayıs’la başlayan ve 19 - 20 Mayıs’ta dijital yayınlarda devam eden üç günlük anma programı, gençleri çağdaş yaşamın ilkeleriyle buluşturuyor. Türkan Saylan, yaşamı boyunca öncelikle kız çocukları okusun, eşit eğitim hakkına sahip olabilsin ve aydın kadınlar olarak aydın gençler yetiştirsin diye çalıştı. ÇYDD, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda YouTube kanalı üzerinden Bilgi Yarışması, Satranç Turnuası ve canlı müzik programları yayımlayacak.

