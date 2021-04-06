Gençlerbirliği'nde 1 koronavirüs vakası

06 Nisan 2021 Salı, 16:00

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Futbolcular da yeniden testten geçirilecek.