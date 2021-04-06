Gençlerbirliği'nde 1 koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "B.B. Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Futbolcular da yeniden testten geçirilecek.
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