Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı

DHA
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:43
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi. Brezilyalı Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev almıştı.


Video Haberler