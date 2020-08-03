Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mert Nobre getirildi. Brezilyalı Nobre, daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev almıştı.
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