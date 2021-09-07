Genco Erkal'ın sahne arayışına yanıt geldi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısına ses verdi.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın sosyal medyada duyurduğu açık hava sahne arayışı çağrısı, Çankaya'da karşılık buldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” adlı müzikli gösterisinin, Çankaya Belediyesi'ne ait Anıt Park’ta sahneleneceğini duyurdu. Başkan Taşdelen, “Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal’ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızı Anıtpark’ta Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Usta sanatçı Genco Erkal’ın, Ahmed Arif’in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi "Şahdamarım", açık havada Çankayalılarla buluşacak. Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun,11 Eylül Cumartesi saat 20.30’da Anıtpark’ta sevenleriyle buluşacak. Dostlar Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunda ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.
Video Haberler
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası