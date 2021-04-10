Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, "Salgın ramazanı beklemiyor"

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Tedbirler ve Bilim Kurulu toplantısı için ramazan ayının beklenmesini de eleştiren Bacaksız, “Keyfe keder bir yönetim anlayışı var. Ramazanı beklemek Bilim Kurulu’nun önerisi mi? ‘Biz Bilim Kurulu’na saygı duyuyoruz’ diyorlar ama bu konularda bir açıklama yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Hastanelerin dolduğunu vurgulayan Bacaksız, “Hastaneleri arıyorum, gidiyorum; salgın artıyor. İstanbul için kritik eşik aşılmış durumda. Vaka kabulünde sorunlar yaşanıyor. Bunlar endişe verici” dedi.

Yurttaşların ruh haline ilişkin konuşan Bacaksız, “Artık toplum kapanalım diyene de kızar hale geldi. Çünkü, insanlar ekonomik sorunlar yaşıyor. İktidarsa işine geldiği zaman açılma yapıyor, işine geldiği zaman kapanma yapıyor” diye konuştu.