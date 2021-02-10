General Motors: Çip krizi 1,5-2 milyar dolar zarara neden olabilir
General Motors, dördüncü çeyrek finansallarını açıkladığı sunumunda çip krizinin şirketin kârını 1,5-2 milyar dolar civarında etkileyebileceğini açıkladı.
Çip tedarik sıkıntısının elektrikli otomobil operasyonundaki büyümeyi etkilemeyeceğini belirten General Motors, tedarik sıkıntısının şirketler üzerinde kısa dönemli bir etkisi olacağını belirtti.
General Motors, yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını bildirmişti.
Yeni tip koronavirüs salgını döneminde teknoloji sektöründe yarı iletken çiplere olan talebin artması, bu ürünün küresel çaptaki tedarikine ilişkin sıkıntıları da beraberinde getirdi.
Otomobil üreticileri ihtiyaç duydukları yarı iletken çiplere erişmede sorunlar yaşarken GM, küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle ABD'nin Kansas eyaletindeki Fairfax, Kanada'nın Ontario eyaletindeki CAMI ve Meksika'nın San Luis Potosi şehrindeki tesislerinde üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını duyurmuştu.
DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ DE SIKINTIDA
Mercedes-Benz’in üreticisi Daimler ve Volkswagen de yaptıkları açıklamalarda, tüm sektörün arz darboğazında olduğunu söylemiş fakat tam olarak rakamsal bir ifade kullanmamışlardı.
Honda, Japonya’daki fabrikalarından birindeki araba üretimini 4 bin araç kadar azaltacaklarını belirtirken Nissan da Note hatchback modelinde bir üretim düzeltmesine gideceklerini söylemişti.
Otomobil üreticilerinin çip tedarik sıkıntısı haberlerinden sonra, Samsung Elctronics, ABD’de üst düzey bir çip üretimi tesisi kurmak için 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı düşündüğünü söylemişti. Yatırımla birlikte Amerikalı müşteri portföyünü genişletmeyi planlayan Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing’i yakalamayı hedeflediğini belirtmişti.
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