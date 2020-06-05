George Floyd'un öldürülmesi: Irkçılık, tarih boyunca ABD'deki polis şiddetini nasıl körükledi?
18 bin farklı kolluk gücü, eyaletten eyalete değişen ve bir berber eğitiminden daha kısa süren polis eğitimi, kölelikten ırkçılığa evrilen dönüşen yerleşmiş ayrımcılık, artık beyaz ırkın üstünlüğü sloganlarıyla dalgalanan Amerikan İç Savaşı bayrakları...
18 bin farklı kolluk gücü, eyaletten eyalete değişen ve bir berber eğitiminden daha kısa süren polis eğitimi, kölelikten ırkçılığa evrilen dönüşen yerleşmiş ayrımcılık, artık beyaz ırkın üstünlüğü sloganlarıyla dalgalanan Amerikan İç Savaşı bayrakları...
BBC'nin 25 yıllık ABD muhabiri Clive Myrie, tarihsel bağlam içinde ülkedeki polis şiddetinin kökenini ve nedenlerini anlattı.
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