George R. R. Martin'den yeni dizi: 'Roadmarks' bilimkurgu romanını uyarlayacak

20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:00

"Game of Thrones"un yaratıcısı George R. R. Martin, HBO ile yeni bir dizi projesinde yeniden birlikte çalışacak. Martin, Roger Zelazny'nin bilimkurgu romanı "Roadmarks"ın dizi uyarlamasının yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Polonyalı yazar Zelazny’nin "Roadmarks" adlı romanı 1979 yılında yayımlandı. Roman, zamanda yolculuğu mümkün kılan, farklı zaman dilimlerini ve mekânları onu keşfeden özel kişiler için birbirine bağlayan bir otobanda geçiyor. Burası, kimileri için dünyanın keşfedilmemiş gizemli boyutlarını keşfetmek anlamına gelirken kimileri için ise geçmişte yaptıkları hayatta kalabilmek için bir umut, geçmişte yaptıkları hataları düzeltmek, kendileri ve sevdikleri için daha iyi bir gelecek yaratmak için bir fırsat anlamına gelebiliyor. Bu yol, Bel’kwinith Ejderhaları tarafından yaratılmıştır. Ancak kimse, ne onları ne de bu yolu neden yarattıklarını bilir.

Filmloverss'ın aktardığına göre, Martin yaptığı açıklamalarda, Zelazny’le Indiana, Blooming’teki yazar atölyesinde tanıştıklarından bahsederek şunları söyledi:

"Televizyon kariyerime 1985’te Zelazny’nin 'Last Defender of Camelot'unu 'The Twilight Zone' dizisi için uyarlayarak başladım." O dönem yayımlanan dizinin oyuncu kadrosunda Victor Garber, Stacey Nelkin, Jeff Morrow gibi isimler yer alıyordu.

Martin açıklamaları sırasında, 1995 yılında hayatını kaybeden Zelazny'den şöyle bahsetti:

"Roger bir arkadaş, usta ve gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu yazarlarından biriydi. Onun bir eserini televizyona uyarlamak benim için bir onur. Bu yüzden, HBO’nun Roadmarks romanını uyarlayacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Harika bir kitaba, harika bir senariste ve harika, özgün bir yapıma sahibiz. Bu uzun ve heyecan verici yolculuğu dört gözle bekliyorum."

HBO’nun "Roadmarks" dizisinin senaryosunu "Star Trek: Discovery" dizisinin senaristlerinden ve "Fear The Walking Dead" dizisinin yapımcılarından Kalinda Vazquez kaleme alacak.

"Game of Thrones" dizisinde ve onun spin-off dizisi "House of the Dragon"un yapımcıları arasında olan Vince Gerardis de "Roadmarks" dizisinde Martin ve Vazquez ile birlikte yapımcılar arasında yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ve senaryosuna dair detaylar henüz belli değil.