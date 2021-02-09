Gereksiz D vitamini kullanmak sağlık açısından riskli

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Son yıllarda kullanımının yararlı olduğu ve genel sağlık ile hastalıklar üzerine olumlu etkileri daha çok gündem oluşturan D vitaminin eksikliği kadar gereksiz dozda yüksek kullanımı da giderek artıyor. Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Dr. Metin Alış “Normal ve uygun miktarlarda yerine koyma elbette sağlık için devamlı gereklidir, fakat uygunsuz dozda fazla kullanımı da zararlıdır. Böbrek taşları, böbrek yetersizliği, kanda kalsiyumun anormal yükselmesi, böbreklerde kalsiyum birikimi gibi zararlı etkileri vardır” uyarısında bulundu.

DOKTORA DANIŞILMALI

Alış, gazetemize yaptığı açıklamada, D vitamininin başta kalsiyum ve kemik metabolizması olmak üzere, birçok sistemin işleyişinde rolü olan bir vitamin olduğunu söyledi. Alış “Son yıllarda D vitamini kullanımının yararlı olduğu ve genel sağlık ve hastalıklar üzerine olumlu etkileri daha çok gündem oluşturmaktadır. Yine eksikliğinin tamamlanmasının yanı sıra, maalesef uygunsuz yüksek dozlarda kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Toksik dozlar ve yan etkilerden kaçınmak için ilave hastalığı olan kişiler doktora danışmalıdır” diye konuştu.

YETERSİZ GÜNEŞ

D vitamini eksikliğinin genel toplum için çok yaygın olduğunu dile getiren Alış, “Özellikle kapalı ortamda yaşamak, ilkbahar, sonbahar ve kış ayları dışında yeterli güneşe maruz kalmamak, D vitamininden yetersiz gıdalarla beslenmek, ana sebeplerdir” değerlendirmesini yaptı. D vitamininin cilt güneşe maruz kaldığında vücutta sentezlendiğini, karaciğer ve böbreklere kadar uzanan bir reaksiyon zinciriyle aktif hale getirildiğini anlatan Alış, şöyle devam etti: “Normal ve uygun miktarlarda yerine koyma elbette sağlık için devamlı gereklidir, fakat uygunsuz dozda fazla kullanımı da zararlıdır. Ülkemizde eskiden beri yaygın olarak çok kullanılan yüksek doz D vitamini ampuller uygunsuz toksik dozlara sebep olmakta, yan etkilerinin çok sık görülmesi de problem oluşturmaktadır. Günlük D vitamini ihtiyacı genellikle 600-1500 ünite civarındadır. Hiçbir hastalığı olmayan bir kişi günde ortalama 1000 ünite D vitamini kullanabilir, fakat eşlik eden hastalıkları olan kişiler doktora danışmalıdır. ”

YETERLİLİK ÖNEMLİ

D vitamini yeterli düzeyde olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun daha hafif seyrettiğine dair veriler olmakla birlikte, bu konunun netlik kazanmadığını da anımsatan Alış, “D vitamini düzeyinin esas olarak yeterli olması hedeflenmeli, çok yüksek doz D vitamini almanın Covid-19 enfeksiyonunu iyileştirdiği çalışmalarla kanıtlanıncaya kadar bundan kaçınılmalıdır. Ülkemizde D vitamini eksikliği yaygındır, ama aslında her iki cinsiyet arasında bir ayrım yoktur” diye konuştu.