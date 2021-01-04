Gerry and the Pacemakers grubunun solisti Gerry Marsden hayatını kaybetti
"You'll Never Walk Alone" şarkısıyla tanınan Gerry And The Pacemakers grubunun solisti Gerry Marsden hayatını kaybetti.
Liverpool Futbol Takımı'nın marşı haline gelen "You'll Never Walk Alone" şarkısıyla tanınan Gerry And The Pacemakers'ın solisti Gerry Marsden, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Mardsen'ın arkadaşı yayıncı Pete Price, Marsden'ın kalp rahatsızlığı olduğunu söyleyerek ölümünü doğruladı.
Liverpool FC tarafından resmi slogan olarak benimsenen "You'll Never Walk Alone" ve "Don Don't Let the Sun Catch You Crying", grubun hitleri arasındaydı.
Gerry And The Pacemakers, kendileri gibi Liverpool'dan çıkmış müzik grubu The Beatles'ın da ilk en büyük rakibiydi.
Mardsen'in ölüm haberinin ardından Twitter'da paylaşım yapan The Beatles üyesi Paul McCartney şunları söyledi:
"Gerry ile, Liverpool'daki ilk günlerimizden kalan bir ardaşlığımız vardı. O ve grubu, şehir sahnelerindeki en büyük rakiplerimizdi. "You''ll Never Walk Alone" ve "Ferry Cross the Mersey" gibi unutulmaz performansları, İngiliz müziğindeki keyifli zamanları hatırlatmak üzere hâlâ pek çok insanın kalbinde..."
Gerry was a mate from our early days in Liverpool. He and his group were our biggest rivals on the local scene. His unforgettable performances of You’ll Never Walk Alone and Ferry Cross the Mersey remain in many people’s hearts as reminders of a joyful time in British music... pic.twitter.com/t1COAIwZVM— Paul McCartney (@PaulMcCartney) January 3, 2021
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