Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi

19 Mart 2021 Cuma, 18:03

Tapuda İBB’ye tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Medyascope’un haberine göre, devir işlemi Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor.

Vakıflar Kanunu 30. maddede “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” ifadesi yer alıyor.

Herhangi bir taşınmaz üzerinde vakıflara ait bir mal varsa, Vakıflar Genel Müdürlüğü, buna dayanarak geri tescil talep edebiliyor. Bu hak, belediyeye, özel idareye veya Hazine’ye geçmiş tüm taşınmazlar için geçerli.

Habere göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde, Gezi Parkı için Osmanlı dönemine ait tapu kayıtlarına dayanan belgeler var.

‘HUKUKEN VE MANTIKEN İZAHI MÜMKÜN OLMAZ’

Jurnal Türkiye'den Onur Dalar'a açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası’nın önceki dönem genel başkanı Eyüp Muhcu böyle bir kararın hukuki tartışmaları sebep olacağını söyledi.

Muhcu’nun açıklamaları şöyle:

“Gezi Parkı arazisinin mülkiyeti normalde İBB’nin tasarrufundadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi durumunda siyasi iktidarın birtakım tasarruflar düşündüğü varsayılabilir. Hukuken tartışmalı bir süreç doğar. İBB bu hizmeti yapacak donanıma, kadroya ve birikime sahipken bu arazinin devredilmesinin hukuken ve mantıken izahı mümkün olmayacaktır. Böyle bir durum hayata geçtiği takdirde; Gezi Parkı konusunda birtakım kaygı verici amaçlar güden bir siyasi bir anlayışla karşı karşıya kalacağız demektir.”