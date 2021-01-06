Gıda ürünlerindeki artış yüzde 20'yi aştı: 2020 yılın zam şampiyonu belli oldu

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:39





Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 674,4 ile "hazır sütlü tatlılar"da olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,08 ile limonda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Aralık 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,60 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 20,61, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,65 olarak hesaplandı.

120 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Geçen yıl bir önceki yıla göre 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 5 ürünün fiyatı azaldı.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 674,4 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Bu ürünün kilogram fiyatı 20 liraya yaklaştı. Hazır sütlü tatlıları yaklaşık yüzde 100,9 ile karnabahar, yüzde 83,9 ile ıspanak, yüzde 82,2 ile yumurta, yüzde 70,8 ile portakal, yüzde 63,5 ile pırasa ve yüzde 60,4 ile mercimek izledi.

Kıvırcıkta yaklaşık yüzde 59,9, kırmızı lahanada yüzde 57,6, kabak çekirdeğinde yüzde 52,6, patlıcanda yüzde 52,07, ayçiçeği yağında yüzde 51,8, mısırözü yağında yüzde 50, kabakta yüzde 49,3, çarliston biberde yüzde 49,1 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde domates fiyatları yüzde 42,2, süt fiyatları yüzde 2,5 ve kuzu eti yüzde 21,2 yükseldi.

EN SERT DÜŞÜŞ LİMONDA OLDU

Bu dönemde dış ticaretinde düzenlemeler yapılan limon fiyatı ise yüzde 8,08 azaldı. Limonu yüzde 4,5 ile ayran, yüzde 4,14 ile Antep fıstığı, yüzde 1,6 ile yoğurt izledi.

Öte yandan bir önceki yılın zam şampiyonu olan sarımsağın fiyatı ise geçen yıl yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

2020'de fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün şöyle: