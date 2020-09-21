GİK üyeliği için yarış

21 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kongresi’nde delegelere gönderilen blok liste ve “yazılmayacaklar” talimatı huzursuzluk yarattı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın “yazılmayacaklar” başlığıyla çeşitli isimleri listeleyerek delegelere gönderdiği öne sürülürken, Genel Başkan Meral Akşener’in bu durumdan rahatsızlık duyduğu ve delegelerin de “Biz üzerimizde baskı kurulsun diye burada değiliz” diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

Akşener’in tek aday olduğu kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği için partililer son ana kadar kulislerini sürdürdü. Cumartesi gecesi Anadolu Oteli’nde bir araya gelen partililer arasında zaman zaman gerginlikler yaşandığı öne sürülürken, hakkında soruşturma yürütülen bir partilinin GİK Üyeliğine aday olmaması için uyarıldığı belirtildi. 100 kişilik blok listede Akşener’in 50 kişiyi doğrudan GİK’e işaret ettiği kaydedildi. Hazırlanan blok listenin delegelerde huzursuzluk yarattığı öğrenildi.

OY VERMEYİN

Kurultay esnasında çeşitli isimler de delegelere kâğıtlarla ve mesaj yoluyla gönderildi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın tarafından gönderildiği belirtilen kâğıtların birinde “Yazılmayacaklar” başlığıyla oy verilmemesi istenen şu isimler sıralandı: “Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel.”

BUNLARA OY VERİN

Oy verilmesi istenen isimler ise şöyle: “Ayhan Bölükbaşı, Dursun Çolak, Arzu Önşen, Şükriye Sevin Çağlayan.” Delegelere yazmamaları yönünde gönderilen listeye ilişkin konuşan üst düzey bir partili, Meral Akşener’in bu duruma çok sinirlendiğini ve rahatsızlık duyduğunu söyledi. Delegelerin de baskıdan rahatsız olduğunu aktaran üst düzey partili, “Bu konuda bizi delegeler haberdar etti. Böyle talimatla isim gönderilmesine tepki gösteriyorlar. ‘Biz üzerimizde baskı kurulsun diye burada değiliz’ diyorlar” ifadelerini aktardı.