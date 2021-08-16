CANLI | Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:37

GRS 0-0 GS

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1' Galatasaray maça başladı

5' Giresunspor savunmasında Hüsamettin'in geri pası kalecinin uzağında kaldı top kornere gitti.

10' Galatasaray'da Taylan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

16' Galatasaray'da Kerem kendisini yere bıraktı, tedavisi için oyun durdu.

31' GOL! Galatasaray atağında savunma arkasına atılan pasla Feghouli buluştu şutunda Okan'dan dönen topu Diagne tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 0-1

38' PENALTI! Giresunspor savunmasının Boey'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltıyı verdi!

40' Diagne penaltıyı vurdu eski Galatasaraylı Okan Kocuk penaltıyı kurtardı!









KADROLAR

GİRESUNSPOR'UN 11'İ: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde



GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Luyindama, Boey - Taylan - Feghouli, Cicaldau, Berkan, Kerem - Diagne

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonu 44 yıl sonra birinci lige yükselen Giresunspor deplasmanında açıyor.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

GALATASARAY VE GİRESUNSPOR'UN İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 12 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 5'ini kazanırken, 2'sinden Giresunspor üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.