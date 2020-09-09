Girit'teki mülteci kampında çıkan isyan sonrası olağanüstü hal ilan edildi

09 Eylül 2020 Çarşamba, 12:49

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda binlerce mültecinin kaldığı Moria kampında çıkan isyan sonrası büyük çaplı bir yangın çıktığı bildirildi. Kamptaki sığınmacıların bir kısmı, Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine bir süredir karantina altında tutuluyordu.

Yunan AMN haber sitesinin haberine göre, aralarında akrabalık bağlantısı olduğu bilinen 35 mültecinin virüs nedeniyle tecrit edilmeyi reddetmesi üzerine yangın çıkardıkları iddia edildi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kamptaki yangın nedeniyle kabinesini acil toplantıya çağırdı. Gece yarısından sonra çıktığı tahmin edilen yangında kamp tamamen kullanılmaz hale gelirken, kaçan mültecilerin şehir merkezine doğru gittikleri görüldü. Emniyet yetkililerinin, kamptan kaçan kişileri durdurmak üzere harekete geçtikleri belirtildi.

Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakanlığı kararıyla Midilli adasında bugünden itibaren dört gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

KAMPTA 12 BİN CİVARI MÜLTECİ BULUNUYOR

Moria kampı kapasitesinin yaklaşık 4 katı kadar mültecinin barındığı ve yaşam koşullarının en zorlu olduğu kamplardan biri olarak biliniyordu. Göç Politikası Bakanlığı Sığınmacıların Kabulü Genel Sekreteri Manos Logothetis, Atina-Makedonya Haber Ajansı'na (ANA) yaptığı açıklamada, oradaki sakinlerin geçici ve uzun süreli misafirliği için hangi çözümleri sağlayabileceğimizi tüm kurumlarla iş birliği içinde görmeliyiz. Bu herkes için birinci önceliktir" dedi.