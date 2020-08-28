'Gizemli' duyuru furyasına Bakan Varank da dahil oldu
Merak uyandıran duyurular yapmayı alışkanlık haline getiren AKP'li isimlere Mustafa Varank da dahil oldu.
Geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önceden bir ‘müjde’ duyuracağına dair açıklamasının bir benzeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Varank, yaptığı paylaşımla 29 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’u işaret etti.
Varank’ın paylaşımındaki silüetin bir robota benzemesi, sosyal medyada ‘yerli ve milli robot mu geliyor?’ yorumlarına neden oldu.
Erdoğan’ın açıklaması sonrası benzeri merak uyandırma hamlesi de Ticaret Bakanlığı’ndan gelmişti. Bakanlık, 24 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda bugünü işaret etmişti. Bugün yapılan açıklamada, söz konusu beklentinin Kolay İhracat Platformu Lansmanı için olduğu anlaşıldı.
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme