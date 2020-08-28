'Gizemli' duyuru furyasına Bakan Varank da dahil oldu

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:24

Geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önceden bir ‘müjde’ duyuracağına dair açıklamasının bir benzeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Varank, yaptığı paylaşımla 29 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’u işaret etti.

Varank’ın paylaşımındaki silüetin bir robota benzemesi, sosyal medyada ‘yerli ve milli robot mu geliyor?’ yorumlarına neden oldu.

Erdoğan’ın açıklaması sonrası benzeri merak uyandırma hamlesi de Ticaret Bakanlığı’ndan gelmişti. Bakanlık, 24 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda bugünü işaret etmişti. Bugün yapılan açıklamada, söz konusu beklentinin Kolay İhracat Platformu Lansmanı için olduğu anlaşıldı.