Gizli taziye çadırı kurulan köye vaka sayısı arttı bir kişi yaşamını yitirdi
Van'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahalleside koronavirüsten dolayı bir kadın yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısının 10, toplam vaka sayısının ise 478'e yükseldiği açıklandı. Evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Van Valiliği,
İpekyolu ilçesinde 5 Mayıs'ta yasak olmasına rağmen taziye çadırı kurulan
Ortanca Mahallesi'ndeki vaka sayısının 128, evde gizli taziyenin kurulduğu
Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki vaka sayısının ise 35 olmak
üzere toplam vaka sayısının 163'e yükseldiği, evde kurulan gizli taziye ile
ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
VAKA SAYISI 128 OLDU
"Van’da
koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yasak olmasına ve yapılan
uyarılara rağmen İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde Eraygen ailesi tarafından
kurulan gizli taziye bağlantılı Covid-19 vaka sayısı 128 oldu. Ayrıca Ortanca
Mahallesinde sorumsuzca kurulan taziyede koronavirüs kapan ve hastanede tedavi
gören bir kadın vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün vefat
etmiştir.
Vefat eden
vatandaşımız Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa
verilmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm uyarılara rağmen Edremit
İlçesi Eminpaşa Mahallesinde Gülçek ailesi tarafından yine evde gizli taziye
kurulmuştur. Bundan dolayı Eminpaşa Mahallesindeki taziye ile bağlantılı vaka
sayısı da her geçen gün artarak 35’e yükselmiştir. Van'da şu ana kadar vefat
edenlerin sayısı 10 oldu. Yasak olmasına ve tüm uyarılara rağmen taziye kuran
M. Gülçek hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca idari para cezası da
uygulanmıştır. Van’daki toplam vaka sayısı yaklaşık 478, taburcu olan hasta
sayısı 378 olmuştur. Tedbir amaçlı karantina altında tutulan toplam sayı
yaklaşık 61 bin, şu anda karantinası devam eden kişi sayısı ise yaklaşık 18 bin."
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