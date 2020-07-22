Göçmenleri ölüme böyle taşıdılar

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Akbaş Servet tekneyi döndürmeye çalıştığı sırada sağdan bir dalga vurdu. Tekne yattı, herkes altında kaldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar su üstünde bir ölüm kalım mücadelesi başladı. Gölden bugüne kadar 60 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

BİRER NUMARA OLDULAR



Yaşamını yitiren göçmenlere numaralarla isimler verildi. Pakistanlı bir aile dün Van Barosu’na sosyal medyadan ulaşarak “58 numaralı cesedin” oğulları Husnain Mehdi’ye (17) ait olduğunu bildirdi. Kimlik tespitinin ardından Mehdi’nin cenazesinin ülkesi Pakistan’a gönderilmesi bekleniyor.



1 Ocak 2019’dan bu yana Türkiye-İran sınırında donarak, trafik kazası geçirerek ve son olarak Van Gölü’nde umuda yolculuk yaparken boğularak yaşamını yitiren toplam 92 göçmen Van’daki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.