Gökbilimciler açıkladı: Güneş yeni bir döngüye girdi

17 Eylül 2020 Perşembe, 10:05

Gezegenimiz Dünya'nın da yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor.

Bilim insanları gezegenimiz Dünya'nın yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'in yeni bir döngüye girdiğini açıkladı.

Uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin (Solar Cycle 25 Prediction Panel) yaptığı açıklamaya göre, yeni döngü, aslında Aralık 2019’da başladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Güneş çok değişken olduğu için yeni döngülerin ne zaman başladığını saptamak bilim dünyasının 10 ayını aldı.

Uzmanların tahminlerine göre 25. döngü, son 11 yıldır yaşadığımız koşullarla çok benzer seyredecek.

Panelde konuşan ve fizikçi Lisa Upton, 24'üncü döngünün son 100 yılda kaydedilen en zayıf döngü olduğunun altını çizdi.

Bir sonraki Solar Maximum evresinin ise (Güneş’in en yüksek aktiviteye ulaştığı evre) 2025’te yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: NTV