Gökbilimciler, karanlıkta yanan alevlere benzeyen galaksilere yakından baktı
Avrupa Güney Gözlemevi’nde çalışan Marie-Lou Gendron-Marsolais’in önderliğinde araştırma yapan gökbilimciler, New Mexico’daki Çok Büyük Teleskop Dizisi’ni (VLA) kullanarak kocaman bir galaksi kümesine yakından baktı. Burada, düşük frekanslı radyo dalga boylarında, yoğun galaktik etkileşimlerin sonucu olabilecek karmaşık ve görünmez haleler tespit edildi.
M. Gendron-Marsolais vd.; S. Dagnello, NRAO/AUI/NSF; Sloan Dijital Gökyüzü Ölçümü
Galaksiler, yaydıkları görülebilir ışıktan çok daha fazlasını barındırıyor.
Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere pek çok galakside; galaktik düzlemin çok daha üzerine ve aşağısına uzanan büyük ölçekli radyo yapıları, geniş radyo yayılım baloncukları veya jetleri bulunuyor. Bu loplar ve jetler, pek çok durumda iyi belirlenmiş ve az çok simetrik durumdalar.
Samanyolu Galaksisi’nden yaklaşık 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kahraman kümesinde yer alan Perseus yıldız kümesinde ise farklı bir görüntü ortaya çıkıyor.
Perseus yıldız kümesi, bilinen evrendeki en büyük cisimlerden biri olan büyük yapı. Dev bir sıcak gaz bulutuyla çevrelenmiş binlerce galaksi barındırıyor.
Yeni VLA görüntüleri ise (230 ila 470 megahertz düşük frekans aralığında yakalanan ilk yüksek çözünürlüklü görüntüler), bu büyük ölçekli radyo yapılarında daha önce görülmemiş detayları ortaya seriyor.
Perseus A şeklinde de bilinen NGC 1275 galaksisi, bu kümenin tam ortasında duruyor ve buradaki en parlak galaksi olma özelliğini taşıyor. Yapılan gözlemler, iç loblarında yeni alt yapıları ortaya çıkarıyor.
Görüntülerde, radyo yayılımlarından meydana gelen ince ipliklerin yanısıra güney lobunda yer alan ilmik benzeri yapılar görülüyor. Gözlemler, ilk defa 2002 yılında tespit edilen ve dıştaki loblarda yer alan radyo çıkıntılarıyla da doğrulandı.
Kaynak: Popular Science Türkiye
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