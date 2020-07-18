Gökçek ağaç, çalı ve çiçeğe 418 milyon dolar harcamış!
Ankara’da 2010-2019 arasında belediye bütçesinden ağaç, çalı ve çiçek için 418 milyon dolar harcanmış. Himalaya bitkisi ‘Cedrus Deodora Pendula’ için neredeyse servet ödenmiş.
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