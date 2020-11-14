Gökçek hakkındaki onlarca dosya savcılıkta: Ne zaman hesap sorulacak?
Melih Gökçek’e yönelik “FETÖ’ye finansman sağlamak” suçlamasının da aralarında olduğu 70’e yakın dosya savcılığa iletildi. ABB Başkan Vekili Sercan Çığğın, “Yanlışların hesabı ne zaman sorulacak?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Kasım’da Saray’da bir araya gelen ve AKP’de yeniden aktif rol verileceği iddia edilen Melih Gökçek hakkındaki onlarca dosya savcılıklarda sonuçlanmayı bekliyor. Gökçek hakkında bugüne kadar, “Belediyeyi zarara uğratmak” ve “FETÖ’ye finansman sağlamak” suçlamalarının da aralarında olduğu çok sayıda iddiayı içeren 70’e yakın dosya savcılıklara iletildi.
Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; henüz herhangi bir ilerleme kaydedilmeyen dosyalarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Vekili Sercan Çığğın, “Dosyalar, görünen o ki zaten ağır işleyen adalet sisteminde sümen altı ediliyor. Göreve geldiğimiz günden beri iç denetim birimlerimizin ve imar daire başkanlığımızın koordinesinde geçmişe dönük imar değişikliklerini ve verilen ihaleleri inceliyoruz. Pek çok konuda sıkıntılar var” diye konuştu.
Geçmişe yönelik tespitlerin delilleriyle birlikte dosya halinde savcılığa verildiğini anlatan Çığğın, şunları söyledi:
“Ancak verdiğimiz dosyalar görünen o ki zaten ağır işleyen adalet sisteminde sümen altı ediliyor. Verdiğimiz dosyaların içeriği ve sayısı belli, hepsinin takibini de yapıyoruz. Geçmiş yöneticilerin isteyerek yaptığı bu yanlışların hesabı ne zaman sorulacak? Bu dünyada yapılan hataların cezası yine bu dünyada çekilsin istiyoruz. Yetimin hakkına sahip çıkacağız. Adalet er ya da geç sağlanacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
SUÇLAMALARDA YOK YOK
Büyük bölümü, “imar rantı” iddiası içeren dosyalarda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:
Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde tahsis edildi.
ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.
İhale süreci 2013 yılında başlayan işin sözleşme bedeli 90,3 milyon TL olarak belirlendi ancak bedel, iş artışları ile 118 milyon TL’ye çıkarıldı. İş kapsamında yüklenici firmaya 88,6 milyon TL ödeme yapıldı. Sözleşmede işin süresinin 240 gün olarak belirlenmesine rağmen yükleniciye bin 540 gün süre uzatımı tanındı.
Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para alakasız başka işler için kullanıldı.
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