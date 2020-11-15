Gökçek'i böyle yanıtladı: Allah sana bir yüz vermiş, sen ısrarla ikincisinin peşindesin

15 Kasım 2020 Pazar, 17:22

Sık sık Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhinde iddialar ortaya atan AKP'li Melih Gökçek, Twitter hesabından bu kez de "CHP'liler Ankara Büyükşehir'e işlerini yaptıramıyormuş" paylaşımı yaptı.

Paylaşımında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birkaç partili hariç CHP'lileri muhattap almadığını öne süren Gökçek, bir "çözüm" önerisinde de bulunup "Halil İbrahim Yılmaz'a müracaat edin. Belediye de Mansur'un yapamadığını o yapar" diye yazdı.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bunun üzerine Gökçek'e şu sözlerle yanıt verdi:

"70 yılı devirdin

@06melihgokcek

sen de yaşlandın, yalanların da yaşlandı.

Allah sana bir yüz vermiş, sen ısrarla ikincisinin peşindesin.

Seni ciddiye alamadığım için bazen üzülmüyor değilim

İnsan tecrübe ettiği davranışı tekrarlarmış.

Yalan söylemek dâhil."