Gökçek'in 'Cedrus Deodora Pendula’ aşkı: Tanesine 26 bin 154 TL ödendi

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 08:30

Ankara'da 2010-2019 arasında AKP'li başkanlar döneminde bütçeden yapılan yüksek harcamalar ortaya çıktı. 2019 faaliyet raporuna göre, 2010-2019 yılları arasında ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek alımı için toplam 418 milyon dolar harcandı.

Raporda 418 milyon dolarlık ağaç ve çiçek alımı harcamalarının güncel maliyetinin 2,8 milyar TL olduğu bilgisi de yer aldı. Rapora göre, 9 yılda 3 milyon 845 bin ağaç alındı. Bu ağaçların maliyeti 66,8 milyon dolar oldu. 279,5 milyon dolar harcanarak 91 milyon 994 bin çalı bitkisi alındı. 9 yılda alınan 124 milyon 931 bin çiçeğin maliyeti 71,9 milyon dolar oldu.

2017'de alınan ithal sarkık himalaya bitkilerinin tanesine 26 bin 154 TL ödendi. 2017'de tanesine 6 bin 700 euro ödenen ve Latince adı “Cedrus Deodora Pendula'' olan sarkık Himalaya bitkisi için 2019'da araştırma yapan Mansur Yavaş yönetimi, gümrük ve ulaştırma dahil 780 euro fiyat aldı. 2017'de euro kuruna göre tanesi 26 bin 154 TL'ye gelen Himalaya bitkisi, 2019'da alınan fiyat ile 4 bin 900 lira oldu.

2010-2019 dönemlerinde toplam 3 milyon 845 bin adet boylu ağaç da satın alındı. Boylu ağaçların maliyetinin 66,8 milyon dolar olduğu belirtildi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, belediye kasasından 279,5 milyon dolar harcanarak, 91 milyon 994 bin adet de çalı bitkisi alındı. Dokuz yılda alınan toplam 124 milyon 931 bin çiçeğin maliyeti ise 71,9 milyon dolar oldu.