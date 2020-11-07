Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı

07 Kasım 2020 Cumartesi, 17:28

Özoğuz sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifa çağrısında bulunarak iki paylaşımda bulundu.

Özoğuz, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin Lütfen çümkü şu an 8.54 çok yükseldi yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor Vatandaş"



O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin. Lütfen çünkü şu an 8.54. Çok yükseldi. Yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor vatandaş https://t.co/vY4kW92Ciq — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 7, 2020

"Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın.

Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa"