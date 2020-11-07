Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, son dönemde Türkiye'de artış gösteren döviz kuruna sosyal medyadan tepki göstererek, Bakan Albayrak'a çağrıda bulundu.
Özoğuz sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifa çağrısında bulunarak iki paylaşımda bulundu.
Özoğuz, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin Lütfen çümkü şu an 8.54 çok yükseldi yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor Vatandaş"
O zaman Doları mümkünse 1.28 e aldığınız yere geri indirin. Lütfen çünkü şu an 8.54. Çok yükseldi. Yapılan köprülerin paralarını Türk müteahhitlere bile Dolarla ödüyor vatandaş https://t.co/vY4kW92Ciq— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 7, 2020
"Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın.
Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa"
Sayın Bakan Lütfen artık Türk Ekonomisini bu işi gerçekten bilen ehil kişilere bırakın .— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) November 7, 2020
Ülkece oyun oynamaya halimiz kalmadı. #beratalbayrakistifa
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