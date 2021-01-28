Gökhan Töre'den kötü haber
Beşiktaş Kulübü, antrenmanda darbe alan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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