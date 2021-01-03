Gökkuşağı hikayesinin olduğu kitaba kısıtlama: "Küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapabilir"

03 Ocak 2021 Pazar, 13:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' adlı kitabı muzır yayın ilan etti. Karar sonrası kitap, içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde 18 yaştan büyüklere satılabilecek.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 'Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3-Büyülü Gökkuşağı' isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi. Kurul, kitapla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: 'Kitap çocuk iken gökkuşağının altından geçince kızlar erkek, erkekler de kız olur hikayesinden etkilenen Yılmaz'ın rüyasında arkadaşı Dilek'le gökkuşağının altından geçtikten hemen sonra ikisinin de cinsiyetinin değişmesi, daha sonra tekrar gökkuşağının altından geçerek eski hallerine geri dönmeleri anlatılıyor. Söz konusu kitapta cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki çocukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir; ayrıca çocukların kişisel gelişimleri ve maneviyatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir."