Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü değişti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve 10’uncu Grup Doğal Sit Alanı olarak geçen Gölcük Gölü çevresinin koruma statüsü Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:11
Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü değişti
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi. 



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