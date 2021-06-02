Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü değişti

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:11

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi.



