Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü değişti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bulunan ve 10’uncu Grup Doğal Sit Alanı olarak geçen Gölcük Gölü çevresinin koruma statüsü Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alan Gölcük Gölü ve çevresinin koruma statüsü ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi.
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