Gönüllüler, günlerce ormanda yattılar, yangına karşı mücadele ettiler

13 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Kimi bir ağaç, bir canlı yanmasın diye günlerce ormanda yattı kimi de yemek yemeden canla başla çalıştı. Muğla Köyceğiz’de yangın bölgesinde günlerce gönüllü çalışma yürüten Aysun Karaman (29), “Oraya gitmek için iç dünyanın iyi olması gerekiyor. 52 derece sıcağın altında yanan bir dağın içerisinde bir tas su getiren insanın ne kadar çok değerli olduğunu gördük. Birçok alanda seferber olduk. Misal çıkan bir yangına 45 gönüllü ve bir orman aracı ile müdahale ettik” dedi.

Gönüllülerden İBB meclis üyesi Taylan Yıldız ise “Gönülüler, günlerce dağlarda kalıp gözcülük görevi üstlendi” diye konuştu.

SEFERBER OLDULAR

Görevlilerin hızla yayılan yangına tek başlarına yetişemediğini gördüklerini söyleyen Karaman, “Gönüllülere büyük iş düştü. Birçok alanda seferber olduk. Misal çıkan bir yangına 45 gönüllü ve bir orman aracı ile müdahale ettik. Yangın ortasında evini bırakmak istemeyen teyzeyi evinden çıkarmaya ikna eden de canlıları yangınlardan alan da oldu. Gönüllüler tüm afet bölgelerindeki yerli halka gerekli yardımların ulaştırılmasında ve gerek yangın bölgelerindeki kısıtlı müdahaleleri ile elinden geleni yapmaya çalışmakta” diye konuştu.

Alanda bilinçsiz koordine edilemeyen bir sistemin, dağınıklığın olduğunu belirten Karaman şöyle devam etti:

“İtfayeciler yangını söndürmek ve ormana girmek için oturmuş izin bekledik. ‘Ya bir izin iki saatte çıkabilir mi?’ Büyük bir organize olma sorunu var. Orada bir sıkıntı var. Devletin artık bu konuyu iyi organize etmesi gerekiyor. İklim krizini önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalı. ‘Yarın ne olacak’ diye düşünmek yerine ‘Yarınlar için neler yapabiliriz, felaketlerin oluşturacağı tahribatı nasıl engelleyebiliriz’, bunları düşünmeliyiz. Doğa için neler yapılması gerektiğini konuşmalıyız. Örgütlenmeliyiz yoksa çok daha kötü günler olabilir.”

KRİTİK BİR ROLDEYİZ

İBB meclis üyesi Taylan Yıldız: “Gönüllüler, yangının daha büyük tahribat yaratmaması için kritik bir rol aldı. Ciddi bir itfaiyeci açığı vardı. Bu noktalarda gönülüler hortum taşımaktan, tırmıkla yangın söndürmeye kadar elinden geleni yaptı. İkmal takviyesi yapmada da büyük bir çalışma yürütüldü. Gönülülerin birbiriyle iletişimde olacağı bir koordinasyon yok. Bu tip durumlarda görevlilerle entegre edilecekleri bir sistem yok. Yan tarafta yangın varken bu yangına su taşıyacak insanların önü niye kesilsin ki? Hükümet, içinde herkesin olduğu bir Afet Yönetim Platformu kurmalı.”