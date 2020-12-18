Google'a Rusya'daki en yüksek para cezası kesildi
Google'a arama sonuçlarında Rusya'da yasaklı bilgileri gösterdiği gerekçesiyle 3 milyon ruble (yaklaşık 41 bin dolar) para cezası kesildi. Bu, Rusya'da bu alanda uygulanan en yüksek para cezası.
Moskova'daki Tagansk mahkemesinin sözcüsü Zulfiya Grinçuk'un Sputnik'e verdiği demece göre, Rusya'da yasaklı bilgileri arama sonuçlarında gösterdiği için daha önce 3 kez para cezasına çarptırılan Google'a tekrar ihlalde bulunduğu gerekçesiyle yeniden para cezası kesildi.
2018'de 500 bin ruble, 2019'da 700 bin ruble, 2020'de 500 bin ruble ödeyen Google, bu kez 3 milyon ruble tutarındaki en yüksek para cezasını ödemeye mahkum edildi.
Sputnik Türkçe servisinde yer alan habere göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) verilerine göre Google, yasaklı olduğu belirtilen bilgilerin yüzde 30'unu sunucularında tutmaya ve arama sonuçlarında göstermeye devam ediyor.
Ekim 2018'de Rusya'da yürürlüğe giren kanun, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere ceza kesiliyor.
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