Google'dan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Doodle

14 Şubat 2021 Pazar, 12:49

Dünyaca ünlü arama motoru Google, 14 Şubat Sevgililer Günü‘nü unutmadı.

Özel gün ve kişilerin ölüm yıldönümlerinin yanı sıra önemli gün ve geceleri de unutmayan Google, Sevgililer Günü için hazırladığı Doodle’ı ana sayfasına taşıdı.

Pembe ve altın sarısı simli kalplerden oluşan Doodle, kullanıcılardan tarafından büyük ilgi gördü.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan Doodle ile karşılaşıyor.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.