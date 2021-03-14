Göreç, ‘Karanlıkta Uyananlar’ arasındaydı...

14 Mart 2021 Pazar, 02:00

Siyahtan beyaza geçen sahnesi ile tek görsel şölen sanatın yedinci kolu sinema sektörü pandemi koşullarında ağır kayıplarını sadece ekonomik yönden almıyor. Manevi anlamda da değerler tek tek göçüyor. Türk sinema tarihindeki “emek” dünyasının keskin virajlarında doğru dönüşleri ile topluma farkındalık katan yönetmen Ertem Göreç de bize elveda diyenler arasında.

EMEK MÜCADELESİNİN 'YÖNETMENİ'

89 yaşında aramızdan ayrılan Göreç, giderken bile organlarını bağışlayarak insan olmanın ve fayda sağlamanın türlü yolları olduğunu ifade ediyor. O ilklerin timsaliydi çünkü henüz 1960’larda gerek toplumsal filmler, emek gücü ve fantastik sinema dediğimizde Göreç karşımıza çıkacaktır. İşçi, emek mücadelesi onun sineması ile biçimlendi.

“Sahipsizler”, “Can Pazarı”, “Krallar Ölmez”, “Beyoğlu Canavarı”, “Sevmek”, “Rıfat Diye Biri” yönetmen koltuğunda oturduğu filmler. “Karanlıkta Uyananlar” filmi: “Başta Türk-İş olmak üzere filmimizin çekimini destekleyen bütün işçi sendikalarına teşekkür ederiz” der. Toplumun, değerlerin tek tek pişmaniye gibi çözüldüğü. İnsanların kıymetsizleştiği, emeğin sömürüldüğü dünya düzeninde, yıllar yıllar önce bunun bir masal değil, gerçek olabileceğinin altını çizen usta yönetmen Ertem Göreç ile örgütlü olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan; kibar ve güzel insana saygı, sevgi ile...