Görev süresi dolmuştu! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şener'in görev süresini uzatıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:42

Merkez Bankası'nda görev süresi dolan Dr. Emrah Şener için Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı. Şener, Merkez Bankası'daki görevine devam edecek.

Bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı kapsamında, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, ve 7 inci maddeleri gereğince Emrah Şener atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 10 Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik kapsamında, Merkez Bankası Başkanı, yardımcıları ve Para Politikası Kurulu üyelerinin beş yıl olan görev süresi dört yıla düşürülmüştü.

EMRAH ŞENER KİMDİR?

1978 yılında doğan Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics’te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London’da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şener, Londra’da HSBC ve Citibank’ta görev yaptıktan sonra Bank of America’nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.