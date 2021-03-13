Görkem Karabudak'tan ilk solo: 'Akılsız Başın Sürgünü'

13 Mart 2021 Cumartesi, 00:10

Prodüktör, enstrümanist, şarkıcı, besteci/söz yazarı ve aranjör olarak yaptığı işlerle tanınan Görkem Karabudak, “Akılsız Başın Sürgünü” ile 2021 sonuna kadar seri tekliler halinde yayımlayacağı kısaçalarının açılışını yapıyor.

Şarkı, sanatçının bugüne dek yaptığı birbirinden farklı işlerden izler taşıyor.

GÖRKEM KARABUDAK HAKKINDA

Çilekeş ve Bubituzak gruplarının yaratıcılarından olan Görkem Karabudak, bugüne kadar gerek enstrümanist, gerek prodüktör ve aranjör olarak Gaye Su Akyol, Korhan Futacı & Kara Orkestra, Yasemin Mori, Tuğçe Şenoğul gibi alternatif müzik sahnesinin sevilen isimleriyle de albümler kaydetti, konserler verdi.

Aralarında Roskilde (Danimarka), Sziget (Macaristan), En Positivo (Honduras), Womad (İngiltere) Vomex (Gran Canaria), Jazzahead (Almanya), Sukiyaki Meets The World (Japonya) gibi festivallerin de bulunduğu birçok organizasyonda sahne aldı.

Prodüksiyonunu kendisinin üstlendiği solo projesinin ilk teklisi “Akılsız Başın Sürgünü” Mart 2021’de tüm dijital platformlarda yerini aldı.