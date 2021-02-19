Görkem Şen, mucidi olduğu Yaybahar enstrümanıyla Gary Numan’ın yeni albümünde

İstanbullu müzisyen, besteci ve mucit Görkem Şen, icracıya melodik ve polifonik imkânlar sunan Yaybahar enstrümanıyla endüstriyel müzik ikonu Gary Numan’ın yeni albümünde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 09:54
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Yaybahar enstrümanının yaratıcısı olan ve zaman içinde Bahar ailesini Darbbahar ve Şanbahar gibi enstrümanlarla genişleten Şen, Gary Numan’la bir ortaklığa imza attı. Gary Numan’ın 19’uncu stüdyo albümü “Intruder”daki üç şarkı Görkem Şen’in Yaybahar enstrümanı eşliğinde kaydedildi.

Bantmag'in aktardığına göre, Numan, bu ortaklığı şu sözlerle duyurdu: “Intruder’, Türkiyeli müzisyen Görkem Şen’in yarattığı eşsiz enstrüman Yaybahar’ı barındırıyor. Bu enstrüman dünyada tek ve albümde Yaybahar’ın inanılmaz sesleriyle Görkem’in harika çalışına yer verebilmiş olmak benim için bir gurur kaynağı.”

Bu ortaklık, Görkem Şen ve Yaybahar’ın ilk stüdyo albümü çalışması. 10 yıldır bu enstrüman üzerinde çalışan Şen, Yaybahar’ın akustik seslerinin Numan’ın imza synthesizer tonlarıyla harika bir uyum yakaladığını vurguladı.

“Intruder” albümü 21 Mayıs’ta yayımlanacak.

GARY NUMAN İÇİN 'INTRUDER'

Gary Numan, yeni albümü için şunları söyledi: “Küresel ısınma, doğaya verilen zarar vb. konularda dünya nasıl hissederdi? Neler söylemek isterdi? Bu şarkılarla dünyanın sesi olmaya ya da en azından kendi bakış açımdan aktarmaya çalıştım.”

Bir kısmı karantina sürecinde yazılan albümde COVID-19’a değinen şarkılar da var. Örneğin “The Gift” adlı şarkı, gezegenin insan ırkını yeryüzünden silip yeniden sağlıklı bir şekilde büyümek için bu virüsü bir silah olarak kullandığını öne sürüyor.


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