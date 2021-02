Görkem Şen, mucidi olduğu Yaybahar enstrümanıyla Gary Numan’ın yeni albümünde

Yaybahar enstrümanının yaratıcısı olan ve zaman içinde Bahar ailesini Darbbahar ve Şanbahar gibi enstrümanlarla genişleten Şen, Gary Numan’la bir ortaklığa imza attı. Gary Numan’ın 19’uncu stüdyo albümü “Intruder”daki üç şarkı Görkem Şen’in Yaybahar enstrümanı eşliğinde kaydedildi.

Bantmag'in aktardığına göre, Numan, bu ortaklığı şu sözlerle duyurdu: “Intruder’, Türkiyeli müzisyen Görkem Şen’in yarattığı eşsiz enstrüman Yaybahar’ı barındırıyor. Bu enstrüman dünyada tek ve albümde Yaybahar’ın inanılmaz sesleriyle Görkem’in harika çalışına yer verebilmiş olmak benim için bir gurur kaynağı.”

Intruder features a unique instrument, the Yaybahar. Created by Turkish musician Gorkem Sen, his Yaybahar is the only one in the world and it’s my honour to have its incredible sounds, and Gorkem’s incredible playing, on the album. pic.twitter.com/XKjau62T7w