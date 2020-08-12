Gorki'nin burjuvaları!
Maksim Gorki'nin tiyatro alanına ilk adım atışı Moskova Sanat Tiyatrosu için yazdığı Küçük Burjuvalar ile olur. Oyunun arka planında bilinçlenen işçi sınıfının ve yaklaşan 1905 Devrimi'nin ayak sesleri duyulur. Gorki klasik geleneği çok güçlü Rus tiyatrosuna, Çehov'un deyişiyle “sosyopolitik bir ufuk armağan eder”.
On
dokuzuncu yüzyıl klasik Rus edebiyatı geleneğini öncüllerinden devralan Maksim
Gorki, sosyalist gerçekçi yaklaşımın öncüsü olarak Sovyet edebiyatında yeni
ufuklar açtı.
Yirminci
yüzyıl başlarında Anton Çehov'un etkisi altına girmiş; onun sayesinde Moskova
Sanat Tiyatrosu'nun iki önemli şahsiyeti Konstantin Stanislavski ve Vladimir
Nemiroviç-Dançenko ile tanışmıştır.
Gorki'nin
tiyatro alanına ilk adım atışı da Moskova Sanat Tiyatrosu için yazdığı Küçük
Burjuvalar ile olur.
Oyunun
arka planında bilinçlenen işçi sınıfının ve yaklaşan 1905 Devrimi'nin ayak
sesleri duyulur.
Gorki
o güne dek klasik geleneği çok güçlü olan Rus tiyatrosuna, Çehov'un deyişiyle “sosyopolitik
bir ufuk armağan eder” ve bizi o dönemde “yepyeni bir insan” olarak dikkat
çeken, entelektüel açıdan kendini yetiştirmiş bir işçi olan Nil karakteriyle
tanıştırır.
Küçük Burjuvalar / Maksim Gorki / Çeviren: Koray Karasulu / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 156 s.
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