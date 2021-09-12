Görüntüler ihbar edildi: ATM cihazını taşla vurarak parçaladı
Konya' da taşla bir bankanın ATM´sine zarar veren Hasan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., taşla bir bankanın ATM cihazına vurmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, alkollü olduğu belirtilen Hasan Ç.'yi gözaltına alındı.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Ç. hakkında 'Mala zarar verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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