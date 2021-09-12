Görüntüler ihbar edildi: ATM cihazını taşla vurarak parçaladı

12 Eylül 2021 Pazar, 10:21

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., taşla bir bankanın ATM cihazına vurmaya başladı.





Durumu fark eden çevredekiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, alkollü olduğu belirtilen Hasan Ç.'yi gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Ç. hakkında 'Mala zarar verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.