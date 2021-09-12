Görüntüler ihbar edildi: ATM cihazını taşla vurarak parçaladı

Konya' da taşla bir bankanın ATM´sine zarar veren Hasan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2021 Pazar, 10:21
Görüntüler ihbar edildi: ATM cihazını taşla vurarak parçaladı
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Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Ç., taşla bir bankanın ATM cihazına vurmaya başladı.


Durumu fark eden çevredekiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüleyip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, alkollü olduğu belirtilen Hasan Ç.'yi gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Hasan Ç. hakkında 'Mala zarar verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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