Görüntüler infial yaratmıştı... 20 yıl hapis istendi
Kocaeli'de 14 yaşındaki kızını öldüresiye döven Nurcan Serçe ve o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkında istenen ceza belli oldu.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çocuğunu döven Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkındaki iddianame tamamlandı.
Anne Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak.
İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe’nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.
Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı.
"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR
Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Nurcan Serçe ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs’, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.
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