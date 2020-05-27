Görüntüler sosyal medyada viral oldu! Emniyetten açıklama geldi

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:31

Sosyal medyada Trabzon, Artvin, Erzurum, Erzincan, Muş civarlarına göktaşı düştüğü iddia edildi. Parlamaların, meteor düşmesinden kaynaklandığı iddia edilirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladıkları görüntüleri, 'meteor düştü' diye paylaştı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon'un birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiği doğrulanırken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığı ve gelişmelerin anbean takip edildiği belirtildi.

İşte o görüntüler:



