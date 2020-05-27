Görüntüler sosyal medyada viral oldu! Emniyetten açıklama geldi
Erzincan, Trabzon, Artvin, Ardahan, Erzurum ve Muş’ta büyük parlama meydana geldi. Parlamaların, meteor düşmesinden kaynaklı olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada Trabzon, Artvin, Erzurum, Erzincan, Muş civarlarına göktaşı düştüğü iddia edildi. Parlamaların, meteor düşmesinden kaynaklandığı iddia edilirken, vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladıkları görüntüleri, 'meteor düştü' diye paylaştı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon'un birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiği doğrulanırken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığı ve gelişmelerin anbean takip edildiği belirtildi.
İşte o görüntüler:
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