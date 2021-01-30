Göztepe, Ege derbisinde Denizlispor'a konuk olacak
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olan Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında yarın sonuncu sırada bulunan Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup olan Göztepe, ikinci yarının ilk haftasında yarın sonuncu sırada bulunan Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın yerine göreve getirilen Hakan Kutlu ilk kez yeni takımıyla sahaya çıkacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Özgür Çek'in yanı sıra süresiz kadro dışı bırakılan Varale ile Bergdich Göztepe'ye karşı görev alamayacak. Koronavirüs tedavisi sona eren Bakalorz ile kadro dışı bırakılıp affedilen Dossevi ise görev verilmesi durumda sahadaki yerlerini alabilecek.
Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Denizlispor, Fransa'nın La Havre takımında top koşturan sol bek Ayman Ben Mohamed'i de kadrosuna dahil etti. Tunuslu 26 yaşındaki futbolcuyla sözon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Göztepe'de ise Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Soner forma giyemeyecek. Hakan Kutlu, Göztepe maçını kazanıp yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Kutlu, "İyi bir takıma sahibiz. Göztepe de zorlu bir rakip. En iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.
Göztepe'nin deneyimli çalıştırıcı Ünal Karaman da zorlu bir sınava çıkacaklarını belirterek, "İyi hazırlandık. Ligde kolay maç yok. Kendi potansiyelimizi sahaya yansıtıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" dedi.
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