Göztepe, Ndiaye’yi kiraladı
Göztepe Hırvatistan temsilcisi Gorica’nın Senegalli forveti Cherif Ndiaye ile sözleşme imzaladı.
Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay ve Yunanistan’ın Aris takımında Ideye ile sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe, 4’üncü takviyesini gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Hırvatistan temsilcisi Gorica’nın Senegalli forveti Cherif Ndiaye ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır. 23 Ocak 1996 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya gelen Cherif, Belçika'nın Waaslan-Beveren ve Hırvatistan'ın HNK Gorica takımlarında forma giydi. Cherif Ndiaye'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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