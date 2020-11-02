Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz toprağa verildi
İzmir’deki depremde oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir’i sarsan depremde Bayraklı'da oturduğu apartmanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz son yolculuğuna uğurlandı.
Sarı-kırmızılı kulüpte 2015 yılında stajyer olarak da görev yapan 30 yaşındaki Kaygusuz için Naldöken Sivas İmranlılar Derneği'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Kaygusuz'un ailesi, milletvekilleri, Göztepe yönetimi ve taraftarlar katıldı. Ali Çağın Kaygusuz daha sonra Bornova Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında Kaygusuz'a ait hatıra olarak sakladığı maç biletleri, Göztepe tişörtleri ve şiirler bulunmuştu. Göztepeli futbolcular da depremde hayata veda eden Kaygusuz ve Alp Cengiz'i unutmadı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde iki taraftarın resimlerinin olduğu, 'Geçmiş olsun İzmir, başımız sağolsun' yazılı dev posterleri asıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular posterin önüne karanfiller atarak Kaygusuz ve Cengiz'i andı.
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