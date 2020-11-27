Göztepe’de 6. pozitif vaka
Göztepe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 2 futbolcusunda daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Göztepe, Süper Lig’in 10. hafta mücadelesinde konuk olacağı Sivasspor mücadelesi öncesinde futbol A takıma rutin olarak covid-19 PCR testi uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüp açıklanan testler sonucunda 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Geçen hafta 4 futbolcuda daha pozitif vaka tespit edilirken, Göztepe’deki toplam vaka sayısı 6’ya yükseldi.
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