Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.
Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.
Kamuoyunun Bilgisine: Profesyonel futbolcumuz Titi kulübümüze yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Sürecin kulübümüz tarafından takip edildiğini kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız.#Göztepe pic.twitter.com/KWeSAprWLL— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 13, 2021
Video Haberler
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
- Rus savaş gemisinde dikkat çeken görüntü
- Metrobüste genç kadına taciz iddiası! Şüpheliye tokat
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
- İzmir’de film gibi olay!
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Aşılar çöpe gitti!
- Rusya'dan Türkiye kararı
- DEVA'da deprem
- AKP'li Hamza Dağ'dan 128 milyar dolar yanıtı