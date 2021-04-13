Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 13:06
Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Abone Ol google-news

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler