Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti

13 Nisan 2021 Salı, 13:06

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.