Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Sırp Nestor El Maestro'nun getirildiğini duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'nun getirildiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
Göztepe, 31 Ağustos'ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.
Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Kulüpten yapılan paylaşım ise şu şekilde:
Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021
Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/CZ5qQRCJyq
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