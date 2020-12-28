GP'li Özcan: 'Ülkeyi ucuz iş gücü cenneti yaptınız'
Gelecek Partisi, asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesini sert bir dille eleştirdi. Parti Sözcüsü Serkan Özcan, "Bu artışla aylık asgari ücret sadece 300 euro!! olmuştur. Gurur duyun ülkeyi ucuz işçi cenneti yaptınız!!" dedi.
Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan, sosyal medya hesabından hükümete tepki göstererek, "Asgari ücret bir bütçe meselesi değil tercih meselesidir. İktidar tercihini yapmıştır. Yandaş müteahhite 2021 bütçesinden 30 milyar TL, asgari ücretliye 500 TL" yorumunu yaptı.
Özcan'ın paylaşımı şöyle:
"Asgari ücret bir bütçe meselesi değil tercih meselesidir. İktidar tercihini yapmıştır. Yandaş müteahhite 2021 bütçesinden 30 milyar TL, asgari ücretliye 500 TL. Faiz ödemelerine 180 milyar TL, çiftçiye 22 milyar TL. Kendi patronlarına vergi istisnaları, asgari ücretliye vergi.
Çalışanların nerdeyse yarısı asgari ücretliyken, kimsenin inanmadığı TÜİK enflasyonuna göre artış yapıp 'çalışanı enflasyona ezdirmedik' demek en hafif tabirle ayıptır!! Bu artışla aylık asgari ücret sadece 300 euro!! olmuştur. Gurur duyun ülkeyi ucuz işçi cenneti yaptınız!!"
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