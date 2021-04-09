Granada - Manchester United maçında sahaya çıplak taraftar girdi

09 Nisan 2021 Cuma, 11:07

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında Granada sahasında Manchester United’ı ağırladı. Karşılaşma İngiliz ekibinin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanırken goller Marcus Rashford ve Bruno Fernandes’ten geldi. Ancak maçta ilginç bir olay yaşandı. Maça arka kapıdan gizli bir şekilde giren Olmo Garcia bir anda sahaya koşmaya başladı ve oyun kısa bir süreliğine durdu. Güvenlik ekiplerinin Garcia’yı saha dışına çıkarmasından sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

GRANADA’DA ÜNLÜ

Marca gazetesinde yer alan haberde, Garcia’nın uzun bir süredir Granada’da çıplak bir şekilde dolaştığı ve kendisini daha özgür hissettiği için bu şekilde hareket ettiği belirtildi.