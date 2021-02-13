Grizzlies'i 20 sayı geriden gelerek yenen Lakers, 7'de 7 yaptı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 11:22

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, 20 sayı geriye düştüğü maçta Memphis Grizzlies'i 115-105 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Lakers, Grizzlies karşısında 115-105 galip gelerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Anthony Davis 35 sayı, 9 ribaunt ile Lakers'ı taşıyan isim olurken, LeBron James 28 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik katkı sağladı.

Grizzlies'te Grayson Allen 23, Jonas Valanciunas ve Ja Morant 22'şer sayı kaydetti.

UTAH JAZZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, sahasında Milwaukee Bucks'ı 129-115 yenerek üst üste 6. kez kazandı.

Rudy Gobert ve Joe Ingles 27'şer sayı üretirken, Donovan Mitchell 26 sayı, 6 ribaunt, Jordan Clarkson ise 25 sayı, 5 asistle Jazz'ın galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 15 ribauntluk "double-double"ı ile Brook Lopez'in 23 sayı, 6 ribauntluk performansı yenilgiyi önleyemedi.

Dallas Mavericks, genç yıldızı Luca Doncic'in 46 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta New Orleans Pelicans'ı 143-130 yendi.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 36 sayı, 7 ribaunt, Dorian Finney-Smith de 14 sayı, 5 ribaunt ile karşılaşmayı tamamladı.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pelicans'ta Zion Williamson'ın 36, Brandon Ingram'ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

SADDİQ BEY NBA TARİHİNE GEÇTİ

Detroit Pistons, çaylak oyuncusu Saddiq Bey'in 7'de 7 üç sayı isabeti sağladığı mücadelede Boston Celtics'i 108-102 mağlup etti.

Oyunda 27 dakika 18 saniye süre alan Saddiq Bey, 30 sayı ve 12 ribauntla çifte kariyer rekoru kırdı.

21 yaşındaki kısa forvet, NBA'de kaçırmadan en az 7 üçlük kaydeden ilk çaylak oldu.

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 129-110 kaybederek art arda 6. mağlubiyetini yaşadı.

Blazers'ta Gary Trent Jr. 26, Carmelo Anthony 23, Damian Lillard ise 20 sayı üretti.

Cedi Osman'ın 7 dakika 25 saniye süre aldığı Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Jarrett Allen 22 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 91-109

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125

Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105











